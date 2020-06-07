По Святцам 8 июня День Ангела у Александра, Георгия, Давида, Елены, Ивана, Карпа, Макара, Юрия.

Рожденных в этот день нельзя назвать баловнями судьбы. В этот день планеты не очень щедры на достойные подарки, а вот отрицательных черт рожденный получает более чем достаточно. Но не все так печально. Все же именинники этого дня – Близнецы, и основные черты этого знака им не чужды. Целеустремленность и сила воли, отлично развитая интуиция и умение планировать свою жизнь помогают именинникам этого дня идти в правильном направлении. Ваша жизнь очень во многом будет зависеть от вас. Сумеете не паниковать в трудной ситуации и сберечь надежду и веру в светлое будущее для себя, научитесь понимать и признавать свои ошибки – получите от жизни все, о чем мечтаете.

Поздравляем именинников!

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Что нам готовит день грядущий – 8 июня