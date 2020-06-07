Воскресенье, 7 июня 2020, 20:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 8 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 8 июня
07 июня
17:56 2020
Версия для печати

По Святцам 8 июня День Ангела у Александра, Георгия, Давида, Елены, Ивана, Карпа, Макара, Юрия.

Рожденных в этот день нельзя назвать баловнями судьбы. В этот день планеты не очень щедры на достойные подарки, а вот отрицательных черт рожденный получает более чем достаточно. Но не все так печально. Все же именинники этого дня – Близнецы, и основные черты этого знака им не чужды. Целеустремленность и сила воли, отлично развитая интуиция и умение планировать свою жизнь помогают именинникам этого дня идти в правильном направлении. Ваша жизнь очень во многом будет зависеть от вас. Сумеете не паниковать в трудной ситуации и сберечь надежду и веру в светлое будущее для себя, научитесь понимать и признавать свои ошибки – получите от жизни все, о чем мечтаете.

Поздравляем именинников!

Читайте также: 8 июня: Категорические запреты в Духов День!  

Что нам готовит день грядущий – 8 июня

 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,190,00%
EUR19,410,00%
GBP21,770,00%
UAH0,650,00%
RON4,010,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 07.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд