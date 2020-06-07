8 июня (по старому стилю 26 мая) христиане празднуют Духов День

История

Каждый большой церковный праздник не ограничивается только одним днем. Пасхальные празднества, например, длятся сорок дней, а вот торжества ко Дню Святой Троицы продолжаются неделю. Но каждый следующий за Великим праздником день посвящен его главному лицу. В Троицу на апостолов сходит Святой Дух, потому именно ему посвящен следующий за Пятидесятницей день. Его еще называют Духов День.

Все 50 дней от Пасхального дня и до Троицы во время церковных служб никто не преклоняет колени и не бьет поклоны – велика радость от воскресения Христа из мертвых! И только когда Святой Дух снизошел к людям, а, сошедши на апостолов, он в их лице сошел на всех людей, – христиане с благоговением перед Святым Духом становятся на колени! День Троицы считают днем рождения Церкви Христовой. Обряды крещения и миропомазания дают человеку возможность получить те дары Святого Духа, которые сошли в Пятидесятницу на апостолов, приобщая человека через Святого Духа к Богу.

Чего нельзя делать 8 июня 2020 года

В Духов День нельзя сквернословить. Ругань и скандалы строго запрещены.

Гоните прочь грусти и печали – им не место ни в ваших душах, ни в ваших домах. Наполните их светом и радостью!

Не положено в этот день отказывать в помощи нуждающимся. Господь милостив к людям – помогите просящему о помощи. Не обижайте слабых, будьте снисходительны.

Купаться в водоемах нельзя всю неделю. Этот запрет тянется еще со времен язычества. Троицкая неделя называлась раньше Русалии. Русалки могли затянуть на дно купальщиков.

Традиции и обычаи:

Как и на Троицу, в Духов день церкви украшены зеленью и ветками берез, полевыми цветами и травами. Пусть и ваши дома остаются такими же «зелеными». Святой Дух дает миру жизнь, и природа получает живительную силу.

Тяжелые работы в этот день приостанавливались. Положено было молиться, причем можно в храме, а можно и дома – главное искренне.

Принято было раздавать милостыню.