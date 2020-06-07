Пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщает: в порту города Очаков затонул морской танкер “Фастов”.

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Судно пошло на дно из-за разгерметизации корпуса, говорится в официальном релизе. Угрозы судоходству и экологии Днепро-Бугского лимана нет. Корабль был исключен из состава ВМС в 2019 году и отправлен на утилизацию. Жители Очакова в социальных сетях шутят: Военно-морские силы Украины пополнились новым подводным судном.

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