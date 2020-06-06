Неделю полиция города Цвиккау не могла найти вандала, который испортил почти четыре десятка автомобилей в округе. Каково же было изумление правоохранителей, когда выяснилось, что это – дело рук ребенка.

Семилетняя девочка и не отпиралась. Тем более, что поймали ее с поличным. Но юная художница сообщила, что и не собиралась портить машины. Наоборот, она хотела их украсить, потому и рисовала камнем снежинки.

Родителям юной художницы ее страсть к творчеству обойдется в 30000 евро – в такую сумму оценивается нанесенный ущерб, передает «МИР 24». Может быть, после этого взрослые будут внимательнее следить за тем, чем занимается их дочь.

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