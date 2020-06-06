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Газета "Кишиневские новости"

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В Великобритании задержали домушника благодаря попугаю

06 июня
20:21 2020
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Вор-домушник, уже ограбивших два соседних дома на одной улице, забрался в третий. Но он никак не ожидал того, что с ним там случится. Дело было глубокой ночью, владелица спала. Но подозрительный шум услышал попугай и разбудил свою хозяйку. Обнаружив непрошеного гостя, женщина сумела его задержать, как тот не пытался вырваться. Прибывшие полицейские арестовали вора, а смелая женщина получила награду в 600 евро. Ну а домушник теперь отдохнет в тюрьме, пишет stirileprotv.ro.

Спасибо бдительному попугаю!

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