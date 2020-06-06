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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 7 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 7 июня
06 июня
18:16 2020
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По Святцам 7 июня День Ангела у Виктории, Елены, Ивана, Иннокентия, Федора.

Сильные и смелые, жизнелюбивые и целеустремленные, они умеют четко формулировать свои желания и ставить цели, потому успешны и добиваются всего, чего хотят. Будучи честолюбивыми, способны сметать любые преграды на пути к своей цели. Судьба подарила им не только отменное чувство юмора, но и таланты практически во всех сферах, так что, чем бы они не занимались, их ждет успех. Коммуникабельные и любвеобильные они умеют дружить, потому желающих оказаться в кругу не просто приятелей, а самых близких, всегда будет море. Но будьте осторожны – в стремлении задавить авторитетом и навязать свое мнения легко перегнуть палку и растерять родных, друзей, партнеров по бизнесу.

Поздравляем именинников!

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