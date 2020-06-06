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Газета "Кишиневские новости"

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Амбициозные планы генпримара Кишинева Иона Чебана

06 июня
15:51 2020
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Такую цель поставил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, подписав соглашение о сотрудничестве с государственным учреждением «Центр информационных технологий в финансах».

Главной целью сотрудничества является продвижение цифровых общественных услуг в операционных процессах в местной публичной администрации.

«Важно, чтобы информация о публичных финансах на уровне муниципия Кишинев была доступна гражданам и заинтересованным лицам на основании запросов или в режиме онлайн – на информационных платформах примэрии. Граждане имеют право знать, как используются деньги, которые они как налогоплательщики направляют на формирование бюджета столицы», – подчеркнул столичный градоначальник.

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