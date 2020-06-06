Такое мнение генеральный примар Кишинева озвучил в ходе телепередачи “Пятница с Анатолием Голя” на РТР Молдова.

По его словам, в условиях, когда число заболевших в стране ежедневно растет, столпотворение людей на кладбищах в Поминальные дни может только усугубить ситуацию.

«Только на кладбище “Дойна” находится около 290 тысяч захоронений. Даже из расчета 1 человека, посетившего 1 могилу, да еще если компании из нескольких человек сядут помянуть, выпить и закусить, то создастся очень опасная для всех нас ситуация. Поэтому Чрезвычайная национальная комиссия решила приостановить транспорт на эти дни. По моему мнению, это правильно. Я считаю, что кладбища на эти дни вообще надо было закрыть», – отметил Ион Чебан.

Накануне глава столицы призывал всех жителей Кишинева не идти на кладбища на Радоницу из-за повышенного риска заражения коронавирусом.

Отметим, что день поминовения усопших в нынешнем году пройдет с рядом существенных ограничений, принятых муниципальной Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью. Так, доступ людей на кладбища будет разрешен с обязательным ношением масок, а употребление продуктов питания и алкогольных напитков запрещено.

Кроме того, Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение приостановить движение общественного транспорта 6, 7 и 8 июня.

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