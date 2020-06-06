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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Сегодня страна отмечает День русского языка в Молдове

06 июня
15:26 2020
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Сегодня высшее руководство Молдовы вместе с депутатами от фракции Партии социалистов, возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину в столице в день 221-й годовщины со дня рождения поэта.

Выступая перед собравшимися, Зинаида Гречаный отметила, что сегодня в Молдове отмечается День русского языка, изучение и владение которым является преимуществом для граждан нашей страны. Русский язык, сказала спикер, является языком межнационального общения в нашей стране, и на нем говорит большинство жителей страны.

«Великий русский поэт Александр Пушкин оставил огромное литературное наследие не только в России, но и в Молдове. Многие свои знаменитые произведения он создал, находясь в изгнании в Бессарабии», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Напомним, что по рекомендации ООН с 2010 года 6 июня ежегодно отмечается День русского языка. Русский является одним из шести официальных языков ООН. А день 6 июня был выбран не случайно, а как день, когда родился поэт Александр Пушкин, основоположник современной русской литературы.

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