Сегодня высшее руководство Молдовы вместе с депутатами от фракции Партии социалистов, возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину в столице в день 221-й годовщины со дня рождения поэта.

Выступая перед собравшимися, Зинаида Гречаный отметила, что сегодня в Молдове отмечается День русского языка, изучение и владение которым является преимуществом для граждан нашей страны. Русский язык, сказала спикер, является языком межнационального общения в нашей стране, и на нем говорит большинство жителей страны.

«Великий русский поэт Александр Пушкин оставил огромное литературное наследие не только в России, но и в Молдове. Многие свои знаменитые произведения он создал, находясь в изгнании в Бессарабии», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Напомним, что по рекомендации ООН с 2010 года 6 июня ежегодно отмечается День русского языка. Русский является одним из шести официальных языков ООН. А день 6 июня был выбран не случайно, а как день, когда родился поэт Александр Пушкин, основоположник современной русской литературы.

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