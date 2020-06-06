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Газета "Кишиневские новости"

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Зинаида Гречаный призвала сограждан беречь природу

06 июня
15:21 2020
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Всемирный день окружающей среды, напомнила Гречаный, это ежегодное напоминание человечеству о том, насколько серьезными могут стать последствия, если не заботиться о природе.

«Я призываю всех жителей страны охранять и улучшать состояние природы, способствовать озеленению земель, вывозить мусор, сортировать отходы, сокращать использование пластиковых и неразлагающихся предметов, защищать почву, воздух и воду. Только так у нас будет здоровый образ жизни и гармония с природой!» – говорится в тексте обращения председателя парламента.

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