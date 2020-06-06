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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Финал сериала от Netflix «13 причин почему» разобьет вам сердце

Финал сериала от Netflix «13 причин почему» разобьет вам сердце
06 июня
14:26 2020
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Популярный американский сериал «13 причин почему» наконец-то выпустил 4 сезон, завершая непростую историю Клэя Дженсена и его одноклассников.

На протяжении предыдущих 3 сезонов создатели сериала не боялись поднимать провокационные темы насилия в школе, психологических травм у подростков, наркозависимости. Четвертый сезон не стал исключением!

В отличие от первого сезона «13 причин почему», где мы сразу знакомимся с погибшей героиней, 4 сезон строится вокруг похорон персонажа, чью личность держат в секрете до самого финала. Нехронологическое повествование, которое заставляет всматриваться в детали, собирая разрозненные кусочки истории вместе, держит в напряжении, а талантливая актерская игра Дилана Миннетта, Алиши Боэ и особенно Брэндона Флинна пробирает до мурашек.

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