Финал сериала от Netflix «13 причин почему» разобьет вам сердце
Популярный американский сериал «13 причин почему» наконец-то выпустил 4 сезон, завершая непростую историю Клэя Дженсена и его одноклассников.
На протяжении предыдущих 3 сезонов создатели сериала не боялись поднимать провокационные темы насилия в школе, психологических травм у подростков, наркозависимости. Четвертый сезон не стал исключением!
В отличие от первого сезона «13 причин почему», где мы сразу знакомимся с погибшей героиней, 4 сезон строится вокруг похорон персонажа, чью личность держат в секрете до самого финала. Нехронологическое повествование, которое заставляет всматриваться в детали, собирая разрозненные кусочки истории вместе, держит в напряжении, а талантливая актерская игра Дилана Миннетта, Алиши Боэ и особенно Брэндона Флинна пробирает до мурашек.
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