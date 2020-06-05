Депутат Илан Шор, который скрывается от молдавского правосудия в Израиле, получил пособие от государства на транспортные расходы в размере 10 010 леев. Кроме того ему выплатили и 7 841 лей в качестве компенсации на лечение. Эти данные содержатся в декларации о доходах и имуществе парламентария. Там же указано, что, хотя Шор отсутствовал на заседаниях, он получал зарплату депутата.

Беглый олигарх владеет тремя квартирами, самая большая из которых 239 кв.м. стоит 825 тыс. леев. В собственности семьи Шор и роскошный дом стоимостью в 4 млн леев.

Помимо перечисленного, в декларации депутата указаны 4 автомобиля, в том числе и «Bentley Continental», который стоит 130 тыс. евро и «Bentley Mulsane Extend», оцененный в 332 тыс. евро.

Также Шор задекларировал 24 банковских счета.

Кроме того, общий размер его кредитов составляет 100 млн леев, 350 тыс. евро и 2 200 000 российских рублей. Кстати, все займы указаны как беспроцентные.

Ну что тут скажешь, ко всему далеко не полному этому списку нажитого «непосильным трудом» явно не хватало 19 тысяч помощи от государства. И беглец, ничуть не краснея, их получил.

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