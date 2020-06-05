История

6 июня – Родительская суббота в канун Троицы

День Святой Троицы – один из самых любимых народных праздников! Любили его за то, что в этот день были разрешены гуляния. Праздник оброс традициями, история которых уходит в глубь веков – во времена язычества. День светлый и радостный, который встречают на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, в этом году 7 июня.

А вот канун праздника Святой Троицы именовался Вселенской родительской субботой и всегда отдавался умершим, которые участвуют в спасении человека. Христиане в этот день просят Святого Духа Утешителя даровать благодать усопшим. Молиться в Троицкий поминальный день нужно обо всех ушедших, так как Создатель в этот день принимает молитвы даже о тех, кто находится в аду. В канун родительского дня, в пятницу вечером, церковь проводила парастас или Великую панихиду по усопшим. А субботним утром совершалась заупокойная Божественная литургия, а следом шла общая панихида. Прихожане в церкви записывают на листочках имена усопших, которых священник во время молитвы должен будет упомянуть. А после службы верующие отправлялись на кладбища, чтобы привести в порядок могилы родных и близких. Заупокойные молитвы должны быть искренними, и тогда они будут услышаны, независимо от того произнесли вы их в церкви или у себя дома. В этот день также принято раздавать нуждающимся милостыню.

Чего нельзя делать 6 июня 2020 года в Троицкую родительскую субботу

В этот день мир и любовь должны царить в ваших домах. На кладбище вести себя нужно спокойно и достойно. Категорически непозволительно громко разговаривать, петь и включать музыку. Не поощряет церковь и распитие спиртных напитков на могилах родственников, да и для еды кладбище не самое подходящее место. Тихо помяните родных, положите цветы и отправляйтесь за поминальный стол домой – это будет правильно во всех отношениях. Проявите уважение к памяти усопших.

Поверья и приметы:

Так как обычаи Троицких празднований берут начало из язычества, поверья поминальной субботы связаны с русалками и водяным. Первые, выйдя из воды прятались в полях, где цвела рожь, или раскачивались на березовых ветках. Потому молодежь в ночь на Троицу, весело резвясь, бегала по рощам и полям с березовыми ветками и разгоняла русалок. Водяной же воду в реках поднимал так высоко, что она выходила из берегов. И только народными песнями можно было успокоить и вернуть речную воду в береговые границы. Для своей защиты в праздник люди зажигали сотни костров, которые горели всю ночь.

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