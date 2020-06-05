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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 6 июня

Что нам готовит день грядущий – 6 июня
05 июня
17:06 2020
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Луна в Стрельце. Будьте смелы в принятии важных решений.

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

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Что же готовит нам царица ночи 6 июня?

День непростой. В этот день сильна энергия Солнца, которая благотворно влияет на психику человека. Эмоциональный фон повышенный. Активность мощная. Пришло время решать главные задачи вашей жизни. Будьте смелы в принятии важных решений. Если чувствуете, что самонадеянность забивает разумное чувство осторожности, притормозите. Безрассудство – плохой советчик! И помните, что новые знания, полученные в этот период, помогут решить множество сложных вопросов. В этот день уделите время отдыху с детьми, отправляйтесь на шопинг – он будет удачным, а еще можно прекрасно провести время на даче – общение с природой в этот день особенно важно для здоровья!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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