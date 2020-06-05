По Святцам 6 июня День Ангела у Григория, Ивана, Ксении, Никиты, Семена, Степана, Федора.

Витающие в облаках мечтатели, которым судьба даровала уникальные творческие способности. А еще – их интуиция развита настолько, что порой они способны предугадывать некоторые события и поступки. Быстро оценив эти способности, именинники почти всегда находятся в поиске мистических меток, оставленных Судьбой, потому многие напрочь отрицают логику, подчиняясь только интуиции. При этом их жизнь яркая и успешная, они становятся профессионалами в той области, куда приходят. Они создают счастливые семьи и идут по жизни с хорошими друзьями. Главное – не потерять себя в мистических кущах и не прослыть чудаком.

Поздравляем именинников!