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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 6 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 6 июня
05 июня
17:01 2020
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По Святцам 6 июня День Ангела у Григория, Ивана, Ксении, Никиты, Семена, Степана, Федора.

Витающие в облаках мечтатели, которым судьба даровала уникальные творческие способности. А еще – их интуиция развита настолько, что порой они способны предугадывать некоторые события и поступки. Быстро оценив эти способности, именинники почти всегда находятся в поиске мистических меток, оставленных Судьбой, потому многие напрочь отрицают логику, подчиняясь только интуиции. При этом их жизнь яркая и успешная, они становятся профессионалами в той области, куда приходят. Они создают счастливые семьи и идут по жизни с хорошими друзьями. Главное – не потерять себя в мистических кущах и не прослыть чудаком.

Поздравляем именинников!

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