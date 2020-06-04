У каждого из нас есть дни, когда позитива море, энергетика зашкаливает и видится все в розовом цвете. А бывает – просто беда! 5 июня мы входим на месяц в коридор затмений – период больших возможностей. Но не все дни будут одинаково мощными энергетически.

5 июня. День затмения и «клубничная» Луна

Непросто будет путешественникам и всем, кто в этот день решит отправиться куда-либо на личном транспорте. Дальние поездки лучше перенести на другой день, а если это невозможно, то будьте особенно внимательны и осторожны на дорогах. Проведите этот день с людьми, которых хорошо знаете и которым безгранично доверяете. Новых же знакомств заводить не стоит.

16 июня. Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах

Непредсказуемость – вот лозунг этого дня! Вы можете строить планы, договариваться о деловых встречах, но будьте готовы к тому, что планы будут сорваны, а встречи не состоятся. Не стоит делать выводы о несерьезности деловых партнеров. Примите это спокойно – просто так звезды встали. Обидам здесь не место.

19 июня. Венера в лунной тени

Венера – планета жизни и любви. Она дает нам силы и пополняет наши энергетические запасы. 19 июня в своем движении Луна заслонит Венеру, а без потока ее энергии многим людям будет непросто. Поберегите силы и откажитесь в этот день от излишних нагрузок – в спортзале, например.

21 июня. И снова затмение – теперь солнечное!

День будет эмоциональным. Причем со знаком минус. Ссоры и разборки, скандалы и выяснения отношений – это все способно превратить ваш день в фильм ужасов. Если поддадитесь на провокации, можете потерять и друзей, и семью. Нанесенные в этот день психологические травмы надолго останутся в памяти. Но если вы дипломат, да еще и с крепкой нервной системой, вам нечего переживать. Так что все в ваших руках!

30 июня. Отступите – и будет вам счастье!

Этот день окрасится в цвета зависти, злобы и лжи. Многие будут страдать от внезапных перепадов настроения. Кто-то станет агрессивным, решится на провокации. Отступите. Будьте сдержанным, даже если у вас будут чесаться руки и очень захочется сказать окружающим все, что вы о них думаете. Будьте сильнее временных обстоятельств – это точно поднимет вашу самооценку.

Что бы ни готовили вам планеты, если вы в состоянии контролировать свои эмоции – любой день станет для вас благоприятным!