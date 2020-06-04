Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 июня 9018 зараженных
04 июня
20:31 2020
К вечеру 4 июня в Молдове зарегистрированы 223 новых случая заражения коронавирусом, из которых 11 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1449, из них первичных – 1173, а повторных – 276.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 9018 человек.
Из 223 новых случаев на сегодняшний день 22 – это медицинские работники, в том числе 7 врачей, 10 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.