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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 июня 9018 зараженных

04 июня
20:31 2020
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К вечеру 4 июня в Молдове зарегистрированы 223 новых случая заражения коронавирусом, из которых 11 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1449, из них первичных – 1173, а повторных – 276.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 9018 человек.

Из 223 новых случаев на сегодняшний день 22 – это медицинские работники, в том числе 7 врачей, 10 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

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