5 июня (по старому стилю 23 мая) христиане поминают Святого Леонтия Ростовского и Суздальского

История

День чествования Святого Леонтия Ростовского и Суздальского в народе называют Днем Левона Огуречника или Конопляника. Само название возникло потому, что этот день больше всего подходил для посадки семян огурцов и конопли.

Святой Леонтий жил в 12 веке. Он был глубоко верующим и весьма образованным человеком. За что был в молодом возрасте возведен в сан епископа Ростовского и Суздальского. Однако язычники не желали терпеть в городе проповедника веры Христовой и изгнали Леонтия из Ростова. На что он смиренно поселился в лачуге у края города, продолжая свои молитвы и проповеди. А верующие не прекратили приходить к Святому Леонтию на молитвы и даже приводили своих детей для обряда крещения. Язычников так встревожило почитание в народе Святого Леонтия, что они задумали его злодейски убить. Но даже, когда они сделали это, верующие в Господа с почестями захоронили Святого в Ростовском храме. Удивительно, но когда, спустя годы, храм сгорел, под его руинами обнаружили гроб с нетронутым прахом покойника. Мощи Святого Леонтия Ростовского и Суздальского обладали целительной силой и помогли многим страждущим.

Чего нельзя делать 29 мая 2020 года

На День Святого Леонтия ни в коем случае нельзя планировать ремонтные работы. В старину замечали странную особенность: тот, кто решался все же даже на мелкую починку вышедших из строя механизмов (например, часов) или предметов домашней утвари, обязательно терпел неудачу. Причем, иногда нарушитель заповеди мог травмироваться и довольно серьезно.

Плохой знак – намерение начинать в этот день переезд. Лучше такую затею перенести на другой день. Новое место 5 июня грозит вам денежными потерями и даже болезнями.

Поверья и приметы:

Обилие комаров и мошкары в этот день предвещало сухую погоду.

А низкий утренний туман мог означать грядущую беду.

Детей, родившихся в День Леонтия Огуречника, всю жизнь сопровождала удача. Интересно, что огурцы, посаженные в этот день, лучше всего подходят для закаток.

В народе верят, что такие огурцы могут даже улучшать здоровье.

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