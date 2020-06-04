Глава государства встретился с руководителями районов и сёл, изучил положение дел в районных больницах, ознакомился с работой аграрных предприятий. Фермеры рассказали, что, несмотря на то, что засуха навредила зерновым культурам первой группы, прошедшие недавно дожди вселяют надежду, что урожай культур второй группы будет намного лучше.

Также глава государства посетил водонасосную станцию S1 в селе Чобурчиу, которая являлась частью централизованной ирригационной системы «Каушанский массив», расположенной на территории района Штефан-Водэ. По размерам и мощности эта насосная станция занимает второе место в странах СНГ. Ее сдали в эксплуатацию в конце 1989 года, однако сейчас станция не работает, поскольку расходы на потребляемую ею электроэнергию и другие затраты, слишком велики.

Президент обратил внимание на то, что в условиях засухи, часто случающейся в Молдове, необходимо найти новые решения для развития функциональной системы орошения, чтобы тем самым помочь аграриям.

Также глава государства посетил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с Днем Победы.

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