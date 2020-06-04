В пятницу, 5 июня, на небе взойдет «клубничная» Луна. Такое красивое название она получила именно в период июньского затмения, когда клубника – королева бала. А в этот раз затмение будет полутеневым, потому озарена Луна будет светом мягким красно-коричневым.

Что же несет нам лунное затмение? К чему готовиться? Чего опасаться?

Прежде всего нужно знать, что 5 июня мы войдем в коридор затмений, и выйдем из него лишь через месяц – 5 июля. Это будет совершенно удивительный месяц. И если вы сумеете услышать и правильно понять сигналы, которые вам будет посылать Космос, через месяц ваша жизнь уже не будет прежней. Коридор затмений – это время мощных энергий и больших шансов. Воспользуйтесь ими, и вам откроется новый мир, о котором вы, возможно, и не мечтали.

Что же нужно сделать, чтобы поймать энергию перемен?

Во-первых, провести ревизию того, что вы имеете на сегодняшний день. Это касается не только вещей материальных. О чем вы мечтали несколько лет назад и где вы сейчас. Что сбылось, а что не получилось? Где друзья и что на личном фронте? Есть ли место в вашей жизни для сильных чувств? Что с карьерой? Будьте честными сами с собой, и ответы на все вопросы придут быстрее, чем вы ожидаете.

Во-вторых, оцените: чего достигли, а что не получилось и почему. Вспомните, кто помогал идти по дороге к успехам, чья рука помощи оказалась особенно важной, потому что была протянута в минуту слабости или отчаяния. Поблагодарите этих людей мысленно. Вспомните и тех, кто мешал идти к победе. Если вы о них помните, значит обида осталась. А обиды – это мощные преграды на пути к успешной и счастливой жизни. Подведите черту. Простите врагов и отпустите обиды – это сделает вас сильнее.

И вот теперь, когда вы свободны от груза прошлого, вы получите мощный энергетический импульс, с которым пойдете в свой новый мир – мир, который вы будете строить сами. Очень важно, чтобы в новую жизнь вы взяли только положительный опыт прошлых лет, а от неудачных «проектов» нужно отказаться и лучше всего забыть о них навсегда. Коридор затмений научит вас быстро принимать решения, сделает ваш ум острым и в разы усилит интуицию. Слушайте себя, учитесь новому, не бойтесь менять свою жизнь.

Это счастливый период, когда все в ваших руках! Не упустите свой шанс!

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