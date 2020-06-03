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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 3 июня 310 смертей от инфекции

03 июня
19:41 2020
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В течение прошедшего дня, 3 июня, произошли еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 20-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из муниципия Бельцы, 76-летняя женщина из Каларашского района.

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 3 июня 4863 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 310 человек умерли от инфекции.

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