По Святцам 4 июня День Ангела у Владимира, Даниила, Захара, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софьи, Фаддея, Федора, Якова.

Талантливые счастливчики со сложным характером – так можно охарактеризовать именинников этого дня. Судьба подарила им удивительные способности. С ними по жизни идти непросто, так как общепринятые правила – не для них. Они создают свой свод правил и норм. Бесшабашны, но не разнузданы. Все в этой жизни делают по-своему. Они легки на подъем – с ними интересно и весело. Обладают внутренней силой и никогда не ищут высоких покровителей. О финансах думать им нет необходимости, так как деньги приходят к ним сами. Не зная им цену, именинники этого дня с легкостью с ними расстаются, порой просто сорят деньгами. Боритесь с упрямством и тщеславием! Они могут сослужить вам плохую службу.

Поздравляем именинников!