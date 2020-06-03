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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 4 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 4 июня
03 июня
18:26 2020
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По Святцам 4 июня День Ангела у Владимира, Даниила, Захара, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софьи, Фаддея, Федора, Якова.

Талантливые счастливчики со сложным характером – так можно охарактеризовать именинников этого дня. Судьба подарила им удивительные способности. С ними по жизни идти непросто, так как общепринятые правила – не для них. Они создают свой свод правил и норм. Бесшабашны, но не разнузданы. Все в этой жизни делают по-своему. Они легки на подъем – с ними интересно и весело. Обладают внутренней силой и никогда не ищут высоких покровителей. О финансах думать им нет необходимости, так как деньги приходят к ним сами. Не зная им цену, именинники этого дня с легкостью с ними расстаются, порой просто сорят деньгами. Боритесь с упрямством и тщеславием! Они могут сослужить вам плохую службу.

Поздравляем именинников!

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