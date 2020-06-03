Луна в Скорпионе. В этот день вы будете уверены в себе как никогда.

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 4 июня?

День накануне полнолуния. Луна еще растущая, а это значит, что ваши планы и дела получат мощную энергетическую подпитку. Это день для активных действий, который покажет, каков ваш внутренний потенциал, чего стоят ваши знания и свое ли место занимаете. У вас будет время для ревизии своих желаний и мечт, сможете оценить шансы на их исполнение, так как по итогам дня вы сможете реально оценить свои возможности. В этот день вы будете уверены в себе как никогда. Если в этот день всплывут старые неприятные дела, найдите в себе силу спокойно решить проблему, может, именно этот незавершенный вопрос заблокировал дорогу вашей удаче, успеху, любви, которые уже готовы постучать именно в вашу дверь.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!