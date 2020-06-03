Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе говорит, что совместно с сторонниками уже сформировал теневой кабинет министров, сообщает agora.md

Правда, оппозиционер отказался называть конкретные имена. “У «Платформы DA» в настоящее время есть как минимум три кандидата на пост премьер-министра. Важно сейчас создать проект в интересах страны. Если мы возьмем на себя ответственность за это правительство, поверьте мне, что там будут лучшие люди, а также коллеги из других партий”, – заявил политик. “Когда мы будем уверены, что есть 51 депутат парламента, которые хотят проголосовать за закон Магнитского, деофшоризацию, декриминализацию, тогда мы будем знать, что есть большинство, которое может свергнуть это правительство и проголосовать за новый кабинет министров”, – отметил Нэстасе. На сегодня у «Платформы DA» в парламенте 12 депутатских мандатов, у потенциального союзника – Партии “Действие и солидарность” – 15. Оппозиции надо найти еще минимум 24 сторонника, чтобы отправить правительство Иона Кику в отставку.