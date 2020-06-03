Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает – суд наложил арест на шесть квартир и четыре хозяйственных помещения, принадлежащих бывшему председателю Демпартии Владу Плахотнюку.

Летом прошлого года он бежал из Молдовы в США и сегодня проживает в Майями. На родине предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве. Стоимость имущества, на которое наложен арест, оценивается в 33 миллиона леев или 1,7 миллиона евро. Также прокуратура намерена конфисковать виллы Плахотнюка в Швейцарии, Румынии и Франции, а также пять автомобилей и катер.