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Газета "Кишиневские новости"

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У беглого молдавского олигарха заберут катера и виллы в Швейцарии

03 июня
11:56 2020
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Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает – суд наложил арест на шесть квартир и четыре хозяйственных помещения, принадлежащих бывшему председателю Демпартии Владу Плахотнюку.

Летом прошлого года он бежал из Молдовы в США и сегодня проживает в Майями. На родине предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве. Стоимость имущества, на которое наложен арест, оценивается в 33 миллиона леев или 1,7 миллиона евро. Также прокуратура намерена конфисковать виллы Плахотнюка в Швейцарии, Румынии и Франции, а также пять автомобилей и катер.

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