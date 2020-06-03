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Газета "Кишиневские новости"

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Шотландцев не осудят за пытки иракцев

03 июня
11:56 2020
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Британских военнослужащих не будут судить за военные преступления, совершенные в Ираке с 2003 по 2009 годы, об этом рассказал возглавляющий военную прокуратуру Эндрю Кейли в эфире радио Би-Би-Си.

По его словам, расследование, которое ведется с 2014 года Международным уголовным судом в Гааге, завершится ничем, уголовные обвинения предъявлены не будут. Ранее правительство Соединенного королевства приняло законопроект, который призван положить конец “назойливым придиркам” к британским военным и сделать их неприкасаемыми. Британским солдатам в Ираке предъявлено более 1300 претензий, в 280 случаях зафиксированы смерти потерпевших. Особой жестокостью, по информации прессы отличались служащие 42-го полка шотландской пехоты.   

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