Еще один случай заражения COVID-19 произошел в парламенте Молдовы
01 июня
23:01 2020
«Сейчас в парламенте 5 человек, зараженных коронавирусом: два депутата и три сотрудника (глава аппарата вице-председателя А. Слусаря, ассистент вице-председателя парламента Влада Бэтрынчи и сотрудник кабинета фракции Платформы DA», – указывается в сообщении.
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