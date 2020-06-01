«Сейчас в парламенте 5 человек, зараженных коронавирусом: два депутата и три сотрудника (глава аппарата вице-председателя А. Слусаря, ассистент вице-председателя парламента Влада Бэтрынчи и сотрудник кабинета фракции Платформы DA», – указывается в сообщении.

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