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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 1 июня 305 смертей от инфекции

01 июня
22:26 2020
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В течение прошедшего дня, 1 июня, произошли еще 10 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 62-летний мужчина и 80-летняя женщина из Кагула, 68-летний мужчина, 83-летняя, 56-летняя, 70-летняя и 55-летняя женщины из Кишинева, 86-летняя женщина из Окницкого района, 69 летняя женщина и 65-летний мужчина из Сынжерейского района.   У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 1 июня 4622  человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 305 человек умерли от инфекции.

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