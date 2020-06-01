В Таиланде начали снимать ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. В частности, начинают работу торговые центры.

Но угроза заражения сохраняется. И один из коммерческих центров в Бангкоке нашел оригинальный способ обеспечить безопасность клиентов. Лифтом здесь теперь можно управлять… ногами. Вместо привычных кнопок снаружи внутри кабины на уровне пола установлены педали. А в самой кабине пол разметили так, чтобы пассажиры соблюдали необходимую социальную дистанцию. Нововведение посетителям пришлось по душе.

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