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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: хлеба хватит всем

31 мая
21:06 2020
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В передаче “Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова президент Игорь Додон констатировал: несмотря на засуху, в стране все не так уж плохо.

“Я побывал на юге, в центре, в северной зоне. Общался с сотнями сельхозпроизводителей. По первой группе – озимые, я надеюсь, соберем 40-50 процентов от урожая прошлого года. Это уже обеспечит продовольственную безопасность. По второй группе – кукуруза и подсолнечник – ситуация хорошая. Да и по фруктам будет неплохой урожай… В целом сельское хозяйство нуждается в помощи, и мы ее будем оказывать”, – констатировал Додон.

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