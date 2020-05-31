Луна в Весах. В этот день грусти не будет места в вашей жизни!

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 1 июня?

День, когда ходят в гости и принимают их у себя, когда новые знакомства могут стать знаковыми – купидон 1 июня озорничает! Для людей творческих – встречи в этот день, включая деловые, могут быть судьбоносными. Кармически день очень мощный: все договоренности этого дня, подписанные документы, совершенные сделки обязательно принесут доход, будут иметь положительную динамику. Партнеры, с которыми в этот день будут встречи, станут вашей опорой на длительный период. 1 июня вы будете в прекрасной физической форме, с отличным настроением, активны и удачливы! В этот день грусти не будет места в вашей жизни!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!