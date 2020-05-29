На сегодняшний день в стране 4123 человека прошли лечение и 288 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1564 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 369, медсестер – 608, дворников – 82, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 479 человек. Завершили курс лечения 996 медицинских работников.Состояние здоровья 245 инфицированных – тяжелое (в том числе 17 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 603 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.