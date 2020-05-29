Пятница, 29 мая 2020, 01:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на 29 мая 4123 человека излечились

29 мая
21:06 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 4123 человека прошли лечение и 288 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1564 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 369, медсестер – 608, дворников – 82, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 479 человек. Завершили курс лечения 996 медицинских работников.Состояние здоровья 245 инфицированных – тяжелое (в том числе 17 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 603 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,46–0,56%
EUR19,38–0,38%
GBP21,56–0,30%
UAH0,65–0,36%
RON4,00–0,36%
RUB0,25–0,01%

Курсы валют в MDL на 29.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд