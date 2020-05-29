В течение прошедшего дня, 29 мая, произошли еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 59-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Рыбницы, 76-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 71-летняя женщина из Комрата, 63-летний мужчина из Яловенского района.У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 29 мая 4278 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 288 человек умерли от инфекции.

Еще 155 человек в течение прошедших суток завершили курс лечения и выписаны из больниц.