Пятница, 29 мая 2020, 01:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на 29 мая 288 смертей от инфекции

29 мая
21:01 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 29 мая, произошли еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 59-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Рыбницы, 76-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 71-летняя женщина из Комрата, 63-летний мужчина из Яловенского района.У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 29 мая 4278 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 288 человек умерли от инфекции.

Еще 155 человек в течение прошедших суток завершили курс лечения и выписаны из больниц.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,46–0,56%
EUR19,38–0,38%
GBP21,56–0,30%
UAH0,65–0,36%
RON4,00–0,36%
RUB0,25–0,01%

Курсы валют в MDL на 29.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд