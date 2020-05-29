Пятница, 29 мая 2020, 18:01

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Фракция ПСРМ не поддержит нынешний вариант законопроекта о НПО

29 мая
16:16 2020
Версия для печати

В условиях, когда общественные организации могут финансироваться извне, существует риск того, что на политику Молдовы будут оказывать влияние внешние силы. По этой причине парламентская фракция Партии социалистов не поддержит нынешнюю формулу законопроекта о деятельности некоммерческих организаций. Глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ утверждает, что деятельность НПО должна находиться в правовом поле Республики Молдова.

«Если политическим партиям предоставить право создавать общественные организации, то их деятельность должна строго регламентироваться законом о политических партиях, включая часть, касающуюся их финансирования, которая должна быть прозрачной и исключительно из внутренних источников. За представленную версию законопроекта о некоммерческих организациях ПСРМ голосовать не будет. Окончательное решение будет принято после того, как мы увидим все предложения депутатов специализированной парламентской комиссии. Суверенитет народа не продается», – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Президент РМ Игорь Додон заявил сегодня, что законопроект о неправительственных организациях в нынешней редакции ставит безопасность страны под угрозу.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,46–0,57%
EUR19,41–0,20%
GBP21,57–0,29%
UAH0,65–0,37%
RON4,00–0,30%
RUB0,25–0,65%

Курсы валют в MDL на 29.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд