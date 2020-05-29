Согласно сообщению ведомства, ОГА намерен проверить корректность формирования сборов за аэропортные услуги и воздушную навигацию. Запрос документов обоснован необходимостью обеспечения транспарентности при применении тарифов, а также рекомендациями Счетной палаты. Ранее ОГА обратился в правоохранительные органы в связи с отказом компании “Avia Invest” представить базу данных стоимости тарифов. По этому факту был составлен протокол и направлен в суд для применения санкций.

«Отказ вызывает сомнения относительно корректности формирования размера сборов за аэропортовые сборы компанией «Avia Invest». Эти действия по мониторингу, обязательные по закону, необходимы для того, чтобы процесс формирования и расчета тарифов был транспарентным, обеспечив защиту интересов пользователей услуг», – пояснили в Органе Гражданской авиации.