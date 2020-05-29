Партия «Действие и Солидарность», возглавляемая Майей Санду, поддерживает инициативу президента Игоря Додона об удвоении зарплат медицинским работникам.

Депутат ПДС Дан Перчун заявил, что это должно стать приоритетом номер один для властей.

«Все понимают, что система здравоохранения находится в осаде, медики страдают, количество заражений растет: что делаем мы, как государство, для их поддержки? Для медиков надо удвоить зарплаты, необходимо порядка 600 млн. леев», – сказал Перчун.

Напомним, что в начале текущей недели президент Игорь Додон подписал указ об объявлении 2020 Годом медицинского работника. Глава государства предложил удвоить зарплату для всех медицинских работников и обратился к правительству с поручением разработать календарный план с четким указанием этапов повышения зарплаты.

«Необходимо подготовить в самое ближайшее время план, чтобы все сотрудники системы здравоохранения знали, когда будет удвоена зарплата. Это не должен быть долгий период», – заявил президент. По мнению Игоря Додона, первый этап может наступить уже 1 сентября 2020 года. Уточним, что ПСРМ уже заявила о своей поддержке социальных инициатив президента.