Всем туристам, пакующим чемоданы для отдыха на Бали, потребуется справка, подтверждающая отрицательный результат на коронавирус.

Индонезийский остров планирует вновь распахнуть свои жаркие объятия туристам уже в июле, правда перед началом отпуска вам потребуется предъявить справку из родной страны с отрицательным тестом на коронавирус.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что туристические регионы не должны открываться «в спешке». В интервью BBC член команды по восстановлению экономики Бали после Covid-19 сообщил, что с июля месяца границы для туристов будут открыты. На острове Бали было зафиксировано 420 подтвержденных случаев заражения и четыре смерти, связанные с вирусом.