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Газета "Кишиневские новости"

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Пакуй чемоданы – в июле едем на Бали

29 мая
15:31 2020
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Всем туристам, пакующим чемоданы для отдыха на Бали, потребуется справка, подтверждающая отрицательный результат на коронавирус.

Индонезийский остров планирует вновь распахнуть свои жаркие объятия туристам уже в июле, правда перед началом отпуска вам потребуется предъявить справку из родной страны с отрицательным тестом на коронавирус.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что туристические регионы не должны открываться «в спешке». В интервью BBC член команды по восстановлению экономики Бали после Covid-19 сообщил, что с июля месяца границы для туристов будут открыты. На острове Бали было зафиксировано 420 подтвержденных случаев заражения и четыре смерти, связанные с вирусом.

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