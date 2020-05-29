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Газета "Кишиневские новости"

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Президент РМ призвал политиков не спекулировать на смерти ребенка

29 мая
15:21 2020
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Глава государства Игорь Додон призвал политиков не спекулировать на трагической гибели шестилетнего мальчика. Президент выразил соболезнования семье из Хынчешт, в которой произошел несчастный смертельный случай, заявив, что готов оказать родителям всю необходимую помощь. Он также сообщил, что, по его указанию, к поискам пропавшего ребенка готовы были подключиться до 400 военнослужащих.

«То, что произошло – это трагедия. Мы не можем никого винить. Не надо делать политику из трагедии людей. Не надо заниматься политическим пиаром за счет бед людей. Если можем помочь, давайте окажем им помощь», – заявил Игорь Додон. Глава государства пояснил, что опасная эпидемия пока еще не позволяет возобновить работу детских садов. И попытки нарушить этот запрет могут спровоцировать массовые заболевания среди детей.

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