Муниципальная комиссия по учреждению и предоставлению материальной помощи приняла решение об оказании поддержки некоторым категориям граждан.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Так, согласно данному решению, 8000 детей из неблагополучных семей, проживающих в муниципии Кишинев, получат по 700 леев каждый для подготовки к новому учебному году.

Также финансовая поддержка на общую сумму 298 тыс. леев будет предоставлена 78 детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, временно оставшимся без попечения родителей, определенным службой опеки/попечительства в учреждения интернатного типа. В том числе, 20 детей, которые пойдут в I класс, получат по 5000 леев каждый, 46 выпускников IX класса получат по 3000 леев каждый, 12 выпускников XII класса получат по 5000 леев каждый. Помимо этого, 78 доноров крови получат по 500 леев каждый.