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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Фуркулицэ: Молдова получит поддержку и с Востока и с Запада

Корнелиу Фуркулицэ: Молдова получит поддержку и с Востока и с Запада
28 мая
15:11 2020
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Правительство Кику интенсивно проводит необходимые согласования с ЕС для получения обещанной финансовой помощи. Об этом сообщил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ответ на критику оппозиции о нарушении сроков переговоров по этой проблеме.

«Мы хотим, чтобы обещанные ЕС деньги на борьбу с коронавирусом, поступили в Молдову. Сожалеем, что оппозиция спекулирует и манипулирует этой темой. Понимаем, что таким образом хотят создать дымовую завесу, чтобы скрыть заблокированную ими же поддержку в размере 200 млн евро из РФ. Если из-за их безответственных действий не были бы заблокированы российские средства, 100 млн евро, то есть два млрд леев, уже были бы в бюджете Молдовы. Мы сохраняем оптимизм, что страна получит поддержку как с Востока, так и с Запада. Но внешняя помощь не должна быть политизирована, а должна направляться на улучшение жизни граждан», – написал депутат.

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