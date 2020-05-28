Правительство Кику интенсивно проводит необходимые согласования с ЕС для получения обещанной финансовой помощи. Об этом сообщил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ответ на критику оппозиции о нарушении сроков переговоров по этой проблеме.

«Мы хотим, чтобы обещанные ЕС деньги на борьбу с коронавирусом, поступили в Молдову. Сожалеем, что оппозиция спекулирует и манипулирует этой темой. Понимаем, что таким образом хотят создать дымовую завесу, чтобы скрыть заблокированную ими же поддержку в размере 200 млн евро из РФ. Если из-за их безответственных действий не были бы заблокированы российские средства, 100 млн евро, то есть два млрд леев, уже были бы в бюджете Молдовы. Мы сохраняем оптимизм, что страна получит поддержку как с Востока, так и с Запада. Но внешняя помощь не должна быть политизирована, а должна направляться на улучшение жизни граждан», – написал депутат.