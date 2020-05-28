Четверг, 28 мая 2020, 11:56

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Доктор Мясников: настоящая эпидемия с миллионами погибших еще впереди

28 мая
08:56 2020
Версия для печати

Вчера в передаче «Осторожно, Собчак» Александр Мясников, главврач ГКБ №71 г.Москвы. рассказал: большинство вирусологов сходятся во мнении, что настоящая эпидемия, которая принесет миллионы жертв, еще впереди. Она может случиться через год, через пять или десять лет. Опасный вирус также придет из Китая. Начнется от свиней, разноситься будет птицами, а смертность уже в первые месяцы составит миллионы человек.

Пандемия COVID-19, которая сегодня захватила мир, показала неготовность противостоять ей даже в странах с высокоразвитой медициной.

На утро 28 мая в мире количество зараженных составило 5 695 155 человек, летальность за весь период пандемии – 355 629 человек.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,60+0,28%
EUR19,37+0,17%
GBP21,57+0,24%
UAH0,65+0,30%
RON4,00+0,13%
RUB0,25+0,14%

Курсы валют в MDL на 28.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд