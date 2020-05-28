Вчера в передаче «Осторожно, Собчак» Александр Мясников, главврач ГКБ №71 г.Москвы. рассказал: большинство вирусологов сходятся во мнении, что настоящая эпидемия, которая принесет миллионы жертв, еще впереди. Она может случиться через год, через пять или десять лет. Опасный вирус также придет из Китая. Начнется от свиней, разноситься будет птицами, а смертность уже в первые месяцы составит миллионы человек.

Пандемия COVID-19, которая сегодня захватила мир, показала неготовность противостоять ей даже в странах с высокоразвитой медициной.

На утро 28 мая в мире количество зараженных составило 5 695 155 человек, летальность за весь период пандемии – 355 629 человек.