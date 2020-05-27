В течение прошедшего дня, 27 мая, произошли еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 80-летняя женщина из района Страшены, 69-летняя и 81-летняя женщины из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 45-летний мужчина из района Сорока, 63-летний мужчина из Гагаузии.

У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 27 мая 3975 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 274 человека умерли от инфекции. Еще 91 человек в течение прошедших суток завершил курс лечения и выписан из больниц.