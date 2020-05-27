Среда, 27 мая 2020, 00:52

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на 27 мая 274 смерти от инфекции

27 мая
21:06 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 27 мая, произошли еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 80-летняя женщина из района Страшены, 69-летняя и 81-летняя женщины из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 45-летний мужчина из района Сорока, 63-летний мужчина из Гагаузии.

У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 27 мая 3975 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 274 человека умерли от инфекции. Еще 91 человек в течение прошедших суток завершил курс лечения и выписан из больниц.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,55–0,48%
EUR19,30–0,29%
GBP21,51–1,10%
UAH0,65–0,55%
RON3,99–0,31%
RUB0,25–0,66%

Курсы валют в MDL на 27.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд