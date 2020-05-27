28 мая (по старому стилю 15 мая) христиане празднуют Вознесение Господне!

История

На сороковой день после Светлого Христова Воскресения православные христиане празднуют очень светлый праздник – Вознесение Господне!

В Евангелие от Луки и в конце Евангелия от Марка описано Вознесение Господа. Событие это произошло на сороковой день после того, как Иисус Христос был распят и воскрес. Это стало его новым рождением. А через сорок дней Господь должен был как спаситель человечества открыть вход в Царство Небесное Отца своего. В этот день Иисус собрал апостолов на Елеонской горе, дал им свое благословение и вознесся на Небо, подарив миллионам людей надежду на спасение и прощение грешников и веру в вечную жизнь. Новый Завет так пишет об этом событии: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Что можно и чего нельзя 27 мая 2020 года

Считается, что в этот день Господь услышит все молитвы, и каждый получит поддержку. Обязательно помогите тому, кто нуждается в вашей помощи, подарите внимание близким, согрейте их теплым словом и вам за это воздастся. Обязательно проведите этот день в кругу семьи за праздничным столом. И украсьте дом ветками – они станут оберегом вашему жилищу.

Обид и ссор, споров и дурных мыслей не должно быть в этот день ни в вашем доме, ни в вашей душе. Гоните грусть-печаль – им не место на празднике. Работу тяжелую надо перенести на другой день

Поверья и приметы:

Если этот день будет теплым, хорошим, то быть такому времени до 21 ноября – до Дня Архангела Михаила. Дождь в этот день грозит неурожаем и болезнями. Утренняя прогулка босиком по росе приумножала здоровье, так как роса в Вознесение обретала целебную силу. В этот день целебные травы были особенно сильны, и сила эта сохранялась до начала июля.

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