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Газета "Кишиневские новости"

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Санду хочет, чтобы Додон решил ее проблемы

27 мая
14:11 2020
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Игорь Додон должен добровольно уйти в отставку, написала в социальных сетях Майя Санду, председатель Партии “Действие и солидарность”(PAS) .

По ее мнению, именно в таком случае будут ликвидированы все проблемы, стоящие сегодня перед оппозицией.

«В создавшейся ситуации очень сложно найти решение, которое пойдет на благо страны. У PAS – 15 депутатских мандатов, у блока ACUМ – 26 (несуществующего с прошлого года, ред.). Этого недостаточно для того чтобы навести порядок, как мы обещали», – сетует Санду. Отставка президента даст возможность провести перезагрузку, то есть организовать досрочные парламентские выборы, надеется политик. А вот смогут ли бывшие составляющие блока ACUМ получить большинство – еще вопрос. И даже если это произойдет, то очевидная всем коррупционная составляющая по скупке законодателей неизбежно приведет к провалу любой новый альянс с участием депутатов, как их теперь называют, с «низкой социальной ответственностью».

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