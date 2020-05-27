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Газета "Кишиневские новости"

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В “Молдовагаз” доказывают, что умеют считать

27 мая
14:11 2020
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Досужие разговоры о том, что на спотовом рынке голубое топливо в Европе стоит втрое меньше, чем в Молдове, надоели руководству АО “Молдовагаз”, и оно распространило по этому случаю специальный комментарий.

Авторы утверждают: на спотовом рынке цена на газ летом – ниже, зимой – выше. Помимо того, котировки на которые ссылаются “местные специалисты”, не учитывают расходов по прокачке трубами. В комментарии говорится: “В этой связи более уместным и правильным является сравнение среднегодовых закупочных цен. По итогам 2019 года на основе долгосрочного контракта с “Газпромом” цена составила около 233 долларов за тысячу кубометров на входе в Молдову. В случае же спотового рынка, с учетом расходов на транспортировку…, цена бы превысила 246 долларов. Таким образом, Молдове пришлось бы заплатить за год почти на 14 миллионов долларов больше”. В “Молдовагаз” полагают, что аналогичная ситуация на рынке будет наблюдаться и в 2020 году.

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