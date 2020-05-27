Министр экономического развития левобережья Днестра Сергей Оболоник заявил на межведомственном совещании в Тирасполе, что по итогам третьей недели мая, в некоторых отраслях промышленности наблюдается небольшой рост производства, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

В черной металлургии с 15 по 21 мая выпуск продукции увеличился в 1,3 раза по сравнению с предшествующей неделей. В легкой промышленности за тот же период отмечен рост в 1,4 раза, на предприятиях по производству стройматериалов в 1,5 раза. По информации пресс-службы правительства Приднестровья экспорт увеличился тоже в полтора раза, а вот импорт обвалился на 15%.