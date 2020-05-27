Среда, 27 мая 2020, 19:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Металлурги и ткачи вытягивают экономику Приднестровья

27 мая
14:11 2020
Версия для печати

Министр экономического развития левобережья Днестра Сергей Оболоник заявил на межведомственном совещании в Тирасполе, что по итогам третьей недели мая, в некоторых отраслях промышленности наблюдается небольшой рост производства, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

В черной металлургии с 15 по 21 мая выпуск продукции увеличился в 1,3 раза по сравнению с предшествующей неделей. В легкой промышленности за тот же период отмечен рост в 1,4 раза, на предприятиях по производству стройматериалов в 1,5 раза. По информации пресс-службы правительства Приднестровья экспорт увеличился тоже в полтора раза, а вот импорт обвалился на 15%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,55–0,48%
EUR19,26–0,52%
GBP21,43–1,46%
UAH0,65–0,55%
RON3,98–0,54%
RUB0,25–1,29%

Курсы валют в MDL на 27.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд