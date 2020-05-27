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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду – парашютистка, продающая иллюзии

27 мая
13:21 2020
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Такую оценку дал бывший народный адвокат лидеру ПДС

В одной из соцсетей бывший народный адвокат Константин Лазэр опубликовал пост, в котором назвал Майю Санду «лабораторным продуктом» и «продавцом спасительных иллюзий». Высказал он также и свое мнение о роли лидера ПДС: «Санду парашютирована предателями и ворами для того, чтобы в очередной раз украсть достоинство и будущее».

Бывший омбудсмен говорил и раньше о незначительной роли Майи Санду, еще в бытность ее министром образования: «Изменения, касающиеся бакалавреата, институтов и сотрудников, были навязаны внешними финансистами и реализовались бы вне зависимости, кто был бы министром».

Высказал Лазэр и свои сомнения в лидерских качествах Санду: «… ей не удалось, при всей той внешней поддержке, построить политическую партию, сформулировать актуальную для общества политическую повестку».

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