Такую оценку дал бывший народный адвокат лидеру ПДС

В одной из соцсетей бывший народный адвокат Константин Лазэр опубликовал пост, в котором назвал Майю Санду «лабораторным продуктом» и «продавцом спасительных иллюзий». Высказал он также и свое мнение о роли лидера ПДС: «Санду парашютирована предателями и ворами для того, чтобы в очередной раз украсть достоинство и будущее».

Бывший омбудсмен говорил и раньше о незначительной роли Майи Санду, еще в бытность ее министром образования: «Изменения, касающиеся бакалавреата, институтов и сотрудников, были навязаны внешними финансистами и реализовались бы вне зависимости, кто был бы министром».

Высказал Лазэр и свои сомнения в лидерских качествах Санду: «… ей не удалось, при всей той внешней поддержке, построить политическую партию, сформулировать актуальную для общества политическую повестку».