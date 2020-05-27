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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду и Андрей Нэстасе не хотят экстрадиции Плахотнюка?

27 мая
13:21 2020
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«Санду не хочет, чтобы выдали Плахотнюка, потому что надеется вернуться во власть с помощью Канду и Шора», – уверен Серджиу Мокану

По мнению лидера движения «Антимафия», и Санду, и Нэстасе надеются вернуться во власть, а это может произойти только с помощью людей Плахотнюка – Андриана Канду и Илана Шора.

«Оппозиция, которая ушла из власти, отказалась от проекта по восстановлению государства, захваченного Плахотнюком. Они начали играть в последние два месяца в политические игры с Шором, с Канду, с другими, чтобы вновь оказаться во власти. Говорю о Майе Санду, в первую очередь, а затем и о Андрее Нэстасе, который хочет каким-либо образом вернуться во власть. По этой причине оба не заинтересованы в том, чтобы Плахотнюка доставили в Молдову», – считает Мокану.

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