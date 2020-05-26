На сегодняшний день в стране 3884 человека прошли лечение и 268 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1501 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 352, медсестер – 580, дворников – 79, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 470 человек.Состояние здоровья 256 инфицированных – тяжелое (в том числе 19 пациентов подключены к аппарату ИВЛ), 479 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.