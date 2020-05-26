27 мая (по старому стилю 14 мая) христиане поминают Сидора Бокогрея

История

Праздник 25 мая сохранил кроме часто употребляемого Сидор Бокогрей (в связи с наступлением тепла) много других названий. День Сидора-Огуречника, День Сидора Сивера, День Исидоры. В этот день верующие чтут память двух святых, живших в разное время, но имена у них были одинаковые и судьбы схожие. Мученник Исидор Хиосский и чудотворец Исидор Твердислов. Мученник Исидор жил в 3 веке в Александрии. Оказавшись на службе в римской армии, он, будучи христианином, категорически отказался принять языческую веру. Не подчинился он повелению императора даже тогда, когда его подвергли страшным пыткам. Напротив, Исидор всячески славил Иисуса. И тогда мученика казнили. Но почитатели Исидора Хиосского с почестями похоронили его, а позже мощи Святого были перенесены в Константинопольский храм.

Исидор Твердислов жил в 15 веке. Раздав все свое имущество бедным, Исидор отправился из Германии, где жил, в долгое путешествие по миру в поисках единоверцев, так как втайне от родных принял христианство. Оказавшись на Руси, он всем сердцем полюбил эту страну и прожил в скромной лачуге в Ростове до самой смерти. Окружающие называли его Твердисловом, потому что свое слово он всегда держал. А то, о чем говорил, обязательно свершалось. За жизнь, посвященную христианской вере, Всевышний одарил его даром узреть будущее и творить чудеса. Умер Исидор в полном одиночестве, но с великой верой во Христа. После смерти его мощи неизменно исцеляли страждущих.

Чего нельзя делать 27 мая 2020 года

В этот день нельзя покупать новые предметы. Ни в коем случае никакой одежды! В старину считалось, что все покупки, сделанные на Исидоров день, могут принести своим хозяевам только неприятности.

Нужно избегать 27 мая конфликтов. Прежде всего, это касается друзей и близких родных. Если в этот день произойдет ссора, она будет очень продолжительной и неизбежно приведет к большим потерям.

Поверья и приметы: В этот день возвращалось тепло, а с ним и некоторые из перелетных птиц. А вот, если день выдался прохладным, то и лето будет нежарким. Обычно день этот был благоприятным, чтобы загадать богатство для близких и хороший урожай.

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